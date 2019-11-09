TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - Akhisarspor: 0
TFF 1. Lig'in 11. hafta maçında BB Erzurumspor evinde Akhisarspor ile karşılaştı.
TFF 1. Lig'in 11. hafta maçında BB Erzurumspor evinde Akhisarspor ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar:
27. dakikada sol taraftan Obertan'ın ortasında topla buluşan Hamroun müsait pozisyonda kötü vurdu. Meşin yuvarlak kalecide kaldı.
36. dakikada ceza sahası dışından Emrah sert vurdu top kalecide kaldı.
37. dakikada sol taraftan Osman'ın ortasına Pote sert vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.
44. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Emrah'ın sert şutunda top yandan dışarı çıktı.
64. dakikada Obertan ceza sahası dışından sert vurdu top üstten dışarı çıktı.
82. dakikada Murat'ın sağ taraftan ortasına Pote tamamlamak istedi. Ancak Pote'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Alper Çetin xx, Serdar Diyadin xx, Cemil Tunç xx
BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xx, Merthan xx, Hasan xxx, Mücahit xx, Osman xx (Emre dk.46 xx), Scuk xxx, Emrah xxx, Obertan xx (Hasan Ayaroğlu dk. 68 xx), Hamroun xx (Sunu dk. 78 ? ), Pote xxx
Yedekler: Kayacan, Abdulcebrail, Batuhan, Sefa, Cenk Ahmet, Oltan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Akhisarspor: Lukac xx, Tolga xx, Uğur xx, Cocalic xx, Musa ? (Kadir dk. 12 xx ), Aykut xxx (Rotman dk. 88 ?), Bjarnason xxx, Erhan xxx, Taha xx, Onur xx, Cikalleshi xx (Ergin dk.52 xx )
Yedekler: Gökhan, Halil, Alperen, Muhammet Reis, Ali Kaan, Hadzic
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Sarı Kart: Murat Uçar (BB Erzurumspor)
Kaynak: İHA
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