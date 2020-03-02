TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 2 - Keçiörengücü: 2

TFF. 1. Lig'in 25. hafta müsabakasında E.H. Balıkesirspor ile Keçiörengücü karşılaştı. Müsabaka 2-2 berabere bitti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Balıkesirspor Aly Malle ile sağ kanattan yaptığı atakta kale sahası içinde topla buluşan Foxi açısını kaybederek takımını mutlak bir golden etti.

39. dakikada gelişen Keçiörengücü atağında Hüsamettin'in ceza sahası içine ortaladığı topa Kone'in vurduğu kafa vuruşunda top kaleci Atilla'da kaldı.

54. dakikada Balıkesirspor atağında Anıl Taşdemir'in pası ile ceza sahasına giren Aly Malle topu Kaleci Metin Uçar üstünden aşırtarak, ağlarla buluşturdu. 1-0

66. dakikada Balıkesirspor atağında Aly Malle'in sağ kanattan ceza sahası içine girerek yaptı ortaya Mahatma Otoo müsait durumda auta atarak, Balıkesirspor'u golden etti.

69. dakikada Keçiörengücü korner atışı kullandı. Ceza sahası içinde Samet Akaydın kafa ile kaleci Atilla'yı'ın yanından topu ağlarla buluşturdu. 1-1

75. dakikada Balıkesirspor'un kullandığı kornerde ceza sahası içinde Rahmi Anıl Başaran ceza sahasında kaleye gönderdiği şut kaleci Metin'den döndü. Dönen topu kaleye gönderen Sezer Özmen golü attı. 2-1

79. dakikada gelişen Keçiörengücü atağında Burak Aydın'ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Boubacar Dıabang topu ağlarla buluşturdu 2-2

Stat: Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan xxx, Hüsnü Emre Çelimli xxx, Sezgin Çınar xxx

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Nermin Hodzıc xx, Sezer Özmen xx, Batuhan İşçiler xxx, Berat Aydoğdu xx, Serdar Güncü xx, Antonıo Mrsıc xx (Rahmi Anıl Başaran dk. 73 x), Anıl Taşdemir xx (Celal Emir Dede dk. 87 ?), Mahatma Otoo xx, Aly Malle xxx, Foxi Ketheovama xx (Cenk Güvenç dk. 90+2 ?)

Yedekler: Andrja Vukoviç, Okan Kaplan, Kağan Kayalı, Enes Karabulut, Görkem Fidan, Emirhan Çakır, Abdülkadir Kayalı

Teknik Sorumlu: Yusuf Şimşek

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdülkadir Korkut xx, Hüsamettin Tut, Cihan Can xx, Samet Akaydın xx, İshak Çakmak xx, Cem Ekinci xx, Burak Aydın xx (Süleyman Olgun dk. 82 x), Famoussa Kone xx, Madinda xx (Uğur Utlu dk. 74 x), Boubacar Dıabang xxx

Yedekler: Muhammed Birkan, İdrıssa Dıarra, Soner Gönül, Mendy, Abdulkadir Kuzey

Teknik Sorumlu: Hamdi Yılmaz

Goller: Aly Malle (dk. 54), Sezer Özmen (dk. 75) (Balıkesirspor), Samet Akaydı (dk. 69), Boubacar Diabang (dk. 79) (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Faumoussa Kone, İshak Çakmak, Hüsamettin Tut (Keçiörengücü), Nermin Hodzic, Serdar Güncü, Antonıo Mirsic, Batuhan İşçiler (Balıkesirspor)

Kaynak: İHA