TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 2 - Altay: 2

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-kırmızılı takım ligin bitimine 4 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ilk ekip oldu.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Furgan'ın kullandığı köşe atışında Erdal'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

29. dakikada gelişen misafir takım atağında Paixao'nun şutunu kaleci Melih parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

45. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Kappel, Melih'i geçemedi.

53. dakikada Onur'un pasında topla buluşan Mehmet Özcan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

55. dakikada Kappel'in sağ kanattan ortasında topla buluşan Abdülkerim, müsait pozisyonda topu üstten dışarıya gönderdi.

61. dakikada Bedirhan'ın uzaktan sert şutu savunmaya çarpıp dışarıya çıktı.

68. dakikada Mehmet Özcan'ın pasında ceza sahasında topa iyi vuran Onur, kalecinin solundan farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0

85. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Kerim, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

86. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Yaser takımına beraberliği getirdi. 2-2

Stat: Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Cemal Alpay xx, Selahattin Altay xx

Eskişehirspor: Melih Ağa x, Cemali Sertel xx, Sezgin Coşkun xx, Hasan Ulaş Uygur xx (Tolga Yakut dk. 87 xx), Erdal Akdari xx, Bedirhan Altunbaş xx, Furgan Polat (Berkay Tanır dk. 86 ?), Furkan Balaban xx, Mehmet Özcan xxx, İbrahim Halil Öner x (Onur Bayramoğlu dk. 45 xxx), Mete Kaan Demir xx (Buğra Çağlıyan dk. 90 ?)

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Cengiz Alp Köseer, Muhammed Akbulut

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Altay: Cihan Topaloplu x, Kappel x, Andreas Tatos xx, Yılmaz Özeren xx, Anton Putsila x (Yaser Mustafaoğlu dk. 65 xxx), Marko Paixao xx, Abdulhamit Yıldız xx, Kerim Avcı xxx, Abdülkerim Bardakçı xx, Erhan Kartal xx (Turgut Doğan Şahin dk. 68 xx), Doğa İşeri xx

Yedekler: Emre Koyuncu, Arda Gezer, Helder Luis, Hakan Demirci, İbrahim Öztürk, Kossi Prince, Cenk Özkacar, Mustafa Murat Uslu

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Mehmet Özcan (dk. 53), Onur Bayramoğlu (dk. 68) (Eskişehirspor), Kerim Avcı (dk. 85), Yaser (dk. 86) (Altay)

Kırmızı kart: Leandro Kappel (dk. 90) (Altay)

Sarı kartlar: Furkan Balaban, Sezgin Coşkun (Eskişehirspor), Abdulhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakçı (Altay)

Kaynak: İHA