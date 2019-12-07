TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük evinde Balıkesirspor'u ağırladı.
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük evinde Balıkesirspor'u ağırladı. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
19. dakikada sol kanatta topla buluşan Emeghara'nın ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Vukovic tek hamlede kontrol etti.
38. dakikada Darri'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Fatih'in kafa vuruşunu kaleci Vukovic kornere çeldi.
60. dakikada sol kanatta topla buluşan Mrsic'in ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Stat: Vefa
Hakemler: Burak Şeker xx, Cemal Alpay xx, Ata Yıldırım xx
Fatih Karagümrük: Saranov xx, Koray xx, Dobrovoljc xx, Fatih xx, Bülent xx, Sabo xx, Arif xx, Çağrı xx, Mervan xx (Turgut Doğan dk. 81 ?), Darri xx (Sosseh dk. 63 x), Emeghara xx (Ramazan dk. 63 x)
Yedekler: Aykut, Alparslan, Hamit, Sercan, Efe
Teknik Direktör: Giray Bulak
Balıkesirspor: Vukovic xx, Okan xx, Glumac xx, Oğuzhan xx, Batuhan xx, Serdar xx, Sezer xx, Foxi xx (Otoo dk. 72 x), Halil xx (Anıl dk. 88 ?), Hodzic xx, Mrsic xx (Cenk dk. 90+2 ?)
Yedekler: Atilla, Berat, Doğa, Kağan, Celal, Rahmi,
Teknik Direktör: Mehmet Nuri Adıgüzel
Sarı kartlar: Okan, Batuhan, Serdar (Balıkesirspor), Mervan (Karagümrük)
Kaynak: İHA
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