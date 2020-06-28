TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 1 - İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u konuk etti.
TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Karagümrük, 90+1. dakikada genç oyuncusu Muhammed Pehlivan'ın attığı golle 1-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
18. dakikada Sabo'nun pasında Emeghara ceza sahasında topla buluştu. İstanbulspor savunması bu pozisyonda son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
22. dakikada Ndao'nun son çizgiye inip verdiği pasta Emeghara ceza sahası içinde sert vurdu, kaleci Alperen bu pozisyonda gole izin vermedi.
23. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sabo, meşin yuvarlağı direkt kaleye gönderdi. Kaleci Alperen uzak köşeye giden topu kontrol etmeyi başardı.
38. dakikada Darri'nin soldan kullandığı korner atışında savunmadan seken top Sabo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda İstanbulspor defansı gole izin vermedi.
39. dakikada sol kanatta topla buluşan Darri, Nascimento'dan sıyrılıp ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Bu pozisyonda kaleci Alperen başarılıydı.
45. dakikada İstanbulspor savunmasının hatasında topu kapan Ndao, müsait pozisyondaki Sabo'yu gördü. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
55. dakikada İstanbulspor hızlı çıktı. Savunmadan atılan pasta orta sahada topla buluşan Eslem, rakip ceza sahası önüne kadar gelip sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.
63. dakikada sağ kanattan gelen ortada Karagümrük savunması topu uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Cajic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top üstten dışarı çıktı.
71. dakikada Karagümrük etkili geldi. Sabo'nun pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Zeki'nin vuruşunda top direğin hemen yanından auta gitti.
90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ndao, ceza sahasına hareketlenen Muhammed'e ortaladı. Genç futbolcu iyi yükselerek kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-0
Stat: Vefa
Hakemler: Onur Özütoprak x, Erkan Akbulut xx, Murat Altan xx
Fatih Karagümrük: Aykut xx, Fatih xxx, Attamah xxx, Yalçın Ayhan xx, Alparslan Erdem xx, Darri xx (Engin dk. 77 xx), Ramazan xx (Koray dk. 86 xx), Zeki xx (Erdal dk. 86 ?), Ndao xxx, Sabo xx, Emeghara x (Muhammed Pehlivan dk. 81 xxx)
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Bülent, Dobrovoljc, Murat Sarıgül, Efe, Çağrı
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
İstanbulspor: Alperen xx, Rıdvan xx (Ali Aytemur dk. 90+3 ?), Nascimento xx, Etoga x, Oğuzhan x (Emir dk. 90+3 ?), Onur x, Eslem xx, Issah xx (Uygar Mert dk. 84 ?), Cajic xx (Diouf dk. 90+3 ?), Kağan Miray x (Ali Dere dk. 77 x), İbrahim x
Yedekler: Yusuf, Berkay, Egehan, Muhammed Enes, Zafer
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Muhammed (dk. 90+1) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Eslem Öztürk (İstanbulspor), Zeki (F. Karagümrük)
Kaynak: İHA
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