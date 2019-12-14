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  3. TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Eskişehirspor: 0

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Eskişehirspor: 0

TFF 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor evinde Eskişehirspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Eskişehirspor: 0

TFF 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor evinde Eskişehirspor'u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

39. dakikada sol kanatta topla buluşan Muhammet Enes'in rakibini çalımlayarak ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Ekrem oyun alanı içine çeldi.

55. dakikada sağ kanattan topla hızlı bir şekilde ceza sahası içine giren Muhammet Enes'in sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanı içine döndü.

67. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası Ali Dere yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

77. dakikada ceza sahasına verilen kısa pasta topla buluşan Cajic'in plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yasin Kol xx, Muhammet Yumak xx, Anıl Usta xx

İstanbulspor: Alperen xx, Oğuzhan xx, Etoga xx, Ali Aytemur xx, Duhan Aksu xx, Onur Ergün xx, Muhammet Enes xx (Zafer dk. 80 ?), Eslem xx (Mehmet dk. 88 ?), Cajic xx, Ali Dere xxx (Oğuzhan dk. 68 x), Papa xx

Yedekler: Umut, Mensah, Miray, Berkay

Teknik Sorumlu: Tamer Avcı

Eskişehirspor: Ekrem xx, Hakan xx, Mevlüt xx, Erdal xx, Ferhat xx, Mehmet Özcan xx (İbrahim dk. 84 ?), Sissokko xx, Furgan xx (Kıvanç dk. 46 xx), Issah xx, Sekidika xx, Emre xx (Alperen dk. 68 x)

Yedekler: Ebrar, Feyzi, Furkan, Cemali, Hasan, Tolga, Mete

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Gol: Ali Dere (dk. 67) (İstanbulspor)

Kırmızı Kart: Eslem (Maç sonrası) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Ali Dere (İstanbulspor), Sekidika, Kıvanç, Alperen, Mevlüt (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Eskişehirspor: 0

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Eskişehirspor: 0

Kaynak: İHA

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