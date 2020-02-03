TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Ümraniyespor: 1
Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor evinde Ümraniyespor'u ağırladı.
Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
6. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası dışında Issah'ın önünde kaldı. Issah'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
19. dakikada Alaaddin'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Glumac'ın kafasında meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
53. dakikada İbrahim'in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Issah'ın yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
72. dakikada sol kanatta topla buluşan Ali Dere'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
76. dakikada sol tarafta topla buluşan Muhammed Enes'in verdiği pasta topla buluşan Issah'ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Burak kornere çeldi.
84. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eslem'in şutunu kaleci Burak oyun alanı içine çeldi. Dönen topla ceza sahası içinde buluşan Cajic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
90+3. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Glumac'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Yıldırım xx, Murat Altan xx
İstanbulspor: Alperen xx, Zafer Şensoy xx, Wellington xx, Etoga xx, Oğuzhan xx, Kağan Bağış xx (Eslem dk. 63 xx), Cajic xx, Issah xxx, Onur Ergün xx, Ali Dere xx (Muhammed Enes dk. 75 xx), İbrahim Yılmaz xx (Diouf dk. 81 ?)
Yedekler: Halil, Mehmet, Uygar Mert, Berkay, Egehan, Melih, , Emir
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xx, Glumac xx, Tarık xx, Yunus Emre xx, Akabueze xx (Bahadır dk. 57 xx), Serkan xx, Muhammed Gönülaçar xx, Mujan xx (Gomis dk. 45 xx), Fıratcan xx, Gimbert xx (Mücahit dk. 75 xx)
Yedekler: Enes, Emre, Timur, Nouri, Erdem
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Goller: Issah (dk. 53), Cajic (dk. 84) (İstanbulspor), Glumac (dk. 90+3) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Akabueze, Glumac (Ümraniyespor)
Kaynak: İHA
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