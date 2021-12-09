Kocaelispor 2 - 0 Erzurumspor | MAÇ SONUCU

Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Kocaelispor ile Erzurumspor takımları kozlarını paylaştı. Maç, Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kocaelispor'a galiiyeti getiren golleri Abdoulaye Cisse (39') ve Mouhammed Diop (87') attı.

KOCAELİSPOR - ERZURUMSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

25. dakikada sağ kanattan hücuma çıkan Kocaelispor’da sağ çaprazdan Semih Karadeniz’in şutu kalenin üstünden auta çıktı.

39. dakikada orta sahada top çeviren Kocaelispor, soldan hızla bindiren Atila Turan’ı gördü. Çizgiye kadar inen Turan’ın ortasında topu Erzurum savunması ceza yayına uzaklaştırdı. Ceza yayında topu kontrol eden Cisse, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

50. dakikada sol kanattan hücum yapan Erzurum ekibinde ceza sahasına ortalanan topla buluşan Olanare müsait bir pozisyonda topu dışarıya yolladı.

66. dakikada Erzurum’da Novikovas’ın kullandığı serbest vuruşa Atila Turan’ın ters kafa vuruşu yapması sonucu top Kaleci Korcan’da kaldı.

76. dakikada Mehmet Taş’ın geri pasında top kısa kaldı. İki Erzurumlu topa hareketlendi ancak Korcan son anda topa dokundu ve mutlak golü önledi.

86. dakikada hızla rakip yarı alana çıkan Kocaelispor, Erzurum savunmasını eksik yakaladı. Benhur Keser'in sürükleyip altı pasın içine çevirdiği topu Diop şık bir dokunuşla ağlara gönderdi. 2-0

Maç Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.