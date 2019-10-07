TFF 1. Lig maç sonuçları | TFF 1. Lig puan durumu | TFF 1. Lig 7. hafta maçları
TFF 1. Lig 7. hafta maçları oynandı. Ligin taraftarları ise takımlarının son durumlarını merak etmekte. İşte TFF 1. Lig maç sonuçları ve TFF 1. Lig puan durumu...
TFF 1. Lig'in 7. haftası tamamlandı. Adanaspor'u 2-1 yenen Cesar Grup Ümraniyespor puanını 14'e çıkartarak aynı puana sahip Hatayspor'un önünde haftayı lider tamamladı. İşte TFF 1. Lig maç sonuçları ve TFF 1. Lig puan durumu...
TFF 1. Lig maç sonuçları | TFF 1. Lig puan durumu
TFF 1. Lig pazar günü oynanan 4 maçla tamamlandı. Ümraniyespor zorlu maçta Adanaspor'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Hatayspor deplasmanda Osmanlıspor'u tek golle mağlup etti. Erzurumspor sahasında Altınordu'yu kendi sahasında mağlup etti. Haftanın sürprizini ise Menemenspor, Adana Demirspor deplasmanında gerçekleştirdi...
TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Altay-Bursaspor: 2-1
Giresunspor-Akhisarspor: 1-0
Eskişehirspor-Fatih Karagümrük: 1-3
İstanbulspor-Keçiörengücü: 1-1
Balıkesirspor-Boluspor: 3-2
Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor: 2-1
Osmanlıspor-Hatayspor: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: 1-0
Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: 0-1
TFF 1. Lig 7. hafta maçları puan durumu
İşte TFF 1. Lig maç sonuçları ve TFF 1. Lig puan durumu...
Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.
- 8. haftanın programı
18 Ekim Cuma:
19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor
19 Ekim Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20 Ekim Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor
16.30 Boluspor-Giresunspor
19.00 Adanaspor-İstanbulspor
19.00 Altınordu-Altay
21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor
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