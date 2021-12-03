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TFF 1. Lig: Manisa FK 2-1 Kocaelispor Maç sonucu, özeti

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK evinde Kocaelispor'u ağırladı. Ev sahibi ekip 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibinin golüne engel olamasa da karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

TFF 1. Lig: Manisa FK 2-1 Kocaelispor Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Çağdaş Altay, Hüseyin Aylak, Abdullah Uğur Sarı

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 90+1 Kubilay Aktaş), Landre, Sadi Karaduman, Erhan Kara, Gakpa, Nizamettin Çalışkan (Dk. 74 Sousa), Hakan Barış, Diallo (Dk. 74 Veli Çetin), Kemal Rüzgar (Dk. 46 Okan Eken), Anıl Koç (Dk. 59 Tabekou)

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Cisse, Coelho, Musa Nizam (Dk. 25 Alpay Çelebi), Atilla Turan, Mandjeck, Mehmet Taş (Dk. 60 Yiğitali Bayrak), Pereira (Dk. 38 Tisdell), Yılmaz Özeren, Benhur Keser, Diop (Dk. 60 Dilaver Güçlü)

Goller: Dk. 50 Okan Eken, Dk. 54 Gakpa (Manisa FK), Dk. 78 Tisdell (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Nizamettin Çalışkan (Manisa FK), Dk. 53 Tisdell (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 84 Yiğitali Bayrak (Kocaeslispor)

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