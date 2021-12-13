TFF 1. Lig: Manisa FK - Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki

TFF 1. Lig'de futbol şöleni 17. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Ara haftada oynanacak müsabakalar ile fikstür iyice sıkışacak. Bu kapsamda Manisa FK ile Ankara Keçiörengücü takımları karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Manisa FK - Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

MANİSA FK - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Manisa FK - Ankara Keçiörengücü maçı 14 Aralık 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 13:30'da başlayacak. Manisa'da, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak TRT Avaz'ı canlı olarak izlemek için Manisa FK - Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

MANİSA FK - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Manisa FK - Ankara Keçiörengücü maçı TRT Avaz'dan naklen yayınlanacak. Sporseverler karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Avaz'ı izlemek için Manisa FK - Ankara Keçiörengücü maçı TRT Avaz canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

Manisa FK - Ankara Keçiörengücü maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Türkmen görev alacak.