TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Akhisarspor: 1
TFF Lig'in 9. haftasında Osmanlıspor sahasında ağırladığı Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.
TFF Lig'in 9. haftasında Osmanlıspor sahasında ağırladığı Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Gökmen Baltacı xx
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Mehmet Yiğit xx, Oğuz Yıldırım xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Ali Eren İyican xx, Jovan Blagojevic xx, Barış Zeren xx (Tamer Aşık dk. 73 x), Hasan Kılıç xx, Erdem Çetinkaya xxx (Okan Deniz dk. 90+1 ?), Eric Ayuk xx (Ognjen Todorovic dk. 90+3 ?), Mertan Caner Öztürk xxx
Yedekler: Santiago Mele, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Tunahan Keskin, Batuhan Yılmaz, Yiğit Kotan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci xx, Avdija Vrsajevic xx, Aykut Çeviker xx, Kadir Keleş xx (Onur Ayık dk. 84 ?), Edin Cocalic xx, Erhan Çelenk xx, Muhammet Reis xx (Eray Ataseven dk. 62 xx), Burhan Eşer xx, Alperen Babacan xx, Rajko Rotman xx (Irfan Hadzic dk. 71 xx), Sokol Cikalleshi xx
Yedekler: Halil Yeral, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Elmar Bjarnason, Ali Kaan Güneren, Bertuğ Bayar
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Mertan Caner Öztürk (dk. 17 ve 80) (Osmanlıspor), Irfan Hadzic (dk. 90+3) (Akhisarspor)
Sarı Kartlar: Jovan Blagojevic, Mehmet Yiğit (Osmanlıspor), Avdija Vrsajevic, Sokol Cikalleshi (Akhisarspor)
Kaynak: İHA
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