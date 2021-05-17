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TFF 1.Lig play - off: Altay - İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'den Süper Lige çıkacak olan son takımın belli olacağı play - off müsabakaları kapsamında Altay ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda mücadeleyi izlemek isteyenler TFF 1.Lig play - off: Altay - İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor.

TFF 1.Lig play - off: Altay - İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'de normal sezonun sona ermesinin ardından Süper Lige çıkacak olan üçüncü takımı belirlemek için oynanacak olan play - off maçlarının heyecanı başlıyor. Bu kapsamda ligi dördüncü sırada bitiren İstanbulspor ile 5.sırada tamamlayan Altay ilk maçta karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler de Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. 

TFF 1.LİG PLAY - OFF: ALTAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TFF 1. Lig Play-off müsabakaları kapsamında Altay ile İstanbulspor'u arasında oynanacak olan maç 17 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda saat 20.00'de başlayacak olan müsabaka TRT Spor'dan şifresiz, Bein Sports 1 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Zorlu müsabakayı  hakem Arka Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak. 

ALTAY - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE 

Altay ile İstanbulspor arasında oynanan maçı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

Maçı izlemek için tıklayınız

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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