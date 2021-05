TFF 1.Lig play - off: Altınordu - Samsunspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1.Lig'de Süper Lig'e yükselmek için kıyasıya mücadele play - off maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda Altınordu ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Peki TFF 1.Lig play - off: Altınordu - Samsunspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

TFF 1.Lig'de Süper Lig'e Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından yükselecek olan üçüncü takımı belirlemek için play-off Altınordu ile Samsunspor arasında oynanacak olan mücadele ile yaşanacak. Zorlu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler TFF 1.Lig play - off: Altınordu - Samsunspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Mücadele hakkında tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. TFF 1.LİG PLAY - OFF: ALTINORDU - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Altınordu ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak olan TFF 1.Lig play - off müsabakası 18 Mayıs Salı günü oynanacak. İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 18.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Maçta hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Bu mücadelenin rövanşı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Tayfun Altuntaş Editör Altınorduspor