TFF 1. Lig Play-Off finalinin hakemi belli oldu!

2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Play-Off Finali 30 Temmuz Perşembe akşamı saat 21:00'da Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük arasındaki mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Kritik finalin VAR'ı ise Mete Kalkavan olacak.

KARAGÜMRÜK, AKHİSARSPOR'U ELEMİŞTİ

Süper Lig'e yükselmek için oynanan 3-3'lük ilk maçın rövanşında Akhisarspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleyi Sabo'nun 71. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Fatih Karagümrük, Bursaspor'u 4-1 geçen Adana Demispor'un Play Off final maçında rakibi oldu.

ADANA DEMİRSPOR, BURSASPOR'U ELEMİŞTİ

Süper Lig'e yükselmek için oynanan Play Off Yarı Final rövanş maçında Adana Demirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda Bursaspor'u konuk etti. Saat 21.00'de başlayan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yaptı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 55.dakikada Erkan Zengin (P) ve 78. dakikada Joher Rassoul, 88.dakikada Berk Yıldız ve 90+8. dakikada Mehmet Akyüz kaydetti. Bursaspor'un tek golünü 90+13.dakikada penaltıdan Serdar Özkan attı.

Erkan Zengin mücadelede attığı gol ve 2 asistle yıldızlaştı.