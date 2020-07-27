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TFF 1. Lig Play-Off finalinin hakemi belli oldu!

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan TFF 1. Lig play off finalini Cüneyt Çakır yönetecek.

TFF 1. Lig Play-Off finalinin hakemi belli oldu!

2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Play-Off Finali 30 Temmuz Perşembe akşamı saat 21:00'da Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük arasındaki mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Kritik finalin VAR'ı ise Mete Kalkavan olacak.

TFF 1. Lig Play-Off finalinin hakemi belli oldu!

KARAGÜMRÜK, AKHİSARSPOR'U ELEMİŞTİ

Süper Lig'e yükselmek için oynanan 3-3'lük ilk maçın rövanşında Akhisarspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleyi Sabo'nun 71. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Fatih Karagümrük, Bursaspor'u 4-1 geçen Adana Demispor'un Play Off final maçında rakibi oldu.

ADANA DEMİRSPOR, BURSASPOR'U ELEMİŞTİ

Süper Lig'e yükselmek için oynanan Play Off Yarı Final rövanş maçında Adana Demirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda Bursaspor'u konuk etti. Saat 21.00'de başlayan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yaptı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 55.dakikada Erkan Zengin (P) ve 78. dakikada Joher Rassoul, 88.dakikada Berk Yıldız ve 90+8. dakikada Mehmet Akyüz kaydetti. Bursaspor'un tek golünü 90+13.dakikada penaltıdan Serdar Özkan attı.

Erkan Zengin mücadelede attığı gol ve 2 asistle yıldızlaştı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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