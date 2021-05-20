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TFF 1. Lig Play Off: İstanbulspor - Altay maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor, evinde Altay'ı konuk edecek. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler TFF 1. Lig Play Off: İstanbulspor - Altay maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde arama yapıyor.

TFF 1. Lig Play Off: İstanbulspor - Altay maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

Süper Lig'e yükselecek olan üçüncü takımı belirlemek için oynanan TFF 1. Lig Play Off Yarı Final müsabakaları rövanş maçlarının heyecanı rövanş maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilk maçta Altay'a 3-1 yenilen İstanbulspor rövanş maçında rakibini konuk edecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler de İstanbulspor - Altay maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?  sorularının yanıtını araştırıyor. 

İSTANBULSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Altay maçı 22 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda oynanacak olan mücadele saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak. 

İSTANBULSPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

İstanbulspor - Altay maçını  TRT Spor kanalından canlı yayınla şifresiz olarak naklen izleyebilirsiniz.

İSTANBULSPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

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