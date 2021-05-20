TFF 1.Lig play-off yarı final: Yılport Samsunspor - Altınordu maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Süper Lig'e yükselmek için play- off mücadelesi veren Yılport Samsunspor ve Altınordu rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda ilk mücadelede Samsunspor, deplasmanda 1-0 yenildiği Altınordu'yu konuk edecek. Peki TFF 1.Lig play-off yarı final: Yılport Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm detaylar haberimizde...

YILPORT SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yılport Samsunspor ile Altınordu arasında oynanacak olan TFF 1.Lig play- off yarı final rövanş maçı, 22 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda saat 21.00'de başlayacak olan mücadele TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Zorlu müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Çimen, Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak.

YILPORT SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE| TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Yılport Samsunspor ile Altınordu arasındaki maçı TRT Spor kanalından canlı yayınla şifresiz olarak naklen izleyebilirsiniz.

MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.