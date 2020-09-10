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TFF 1. Lig şifresiz mi? 1. Lig maçları hangi kanalda?

Türkiye'de 2020-2021 futbol sezonu başlamasına çok kısa bir süre kala yeni gelişmeler yaşanıyor. Futbolseverlerin Süper Lig'in ardından en çok takip ettiği lig olan TFF 1. Lig'in yeni sezonda nerede yayınlanacağı belirlendi. Peki, TFF 1. Lig şifresiz mi? 1. Lig maçlarını hangi kanal yayınlayacak? Detaylar haberimizde...

TFF 1. Lig şifresiz mi? 1. Lig maçları hangi kanalda?

Türkiye'de başlamasına kısa bir süre kalan 2020-2021 futbol sezonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in yayıncısı olan Digitürk ile TFF'nin arasında süren görüşmeler sonucunda TFF 1. Lig'in yayın haklarını üzerine almak istemediğini Digitürk yönetimi belirtmişti. Peki, TFF 1. Lig şifresiz mi? 1. Lig maçlarını hangi kanal yayınlayacak? Detaylar haberimizde...

TFF 1. LİG ŞİFRESİZ Mİ? 1. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Digitürk ile olan görüşmelerin olumsuz ilerlemesi sonucunda TRT ile görüşerek TFF 1. Ligin yayın haklarını TRT'ye devretti. Böylelikle, 1. Lig maçları TRT'den şifresiz olarak yayınlanacak. Kararın bugün gün içinde açıklanması bekleniyor. 

Detaylar geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

Onur Çelik
Spor Editörü


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