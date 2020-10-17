TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 2

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Ümraniyespor, evinde Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı izleme linki ve skor takibi haberimizde mevcut.

ÜMRANİYESPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak olan Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü mücadelesi 17 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu mücadele, hakem Emre Kargın tarafından yönetilecek. Emre Kargın'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Ali Akkor ve Emir Eray Eyisoy üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü mücadelesi de Cumartesi saat 13.30'da TRT ekranlarından izlenebilecek.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Emre Kargın xx, Mehmet Ali Akkor xx, Emir Eray Eyisoy xx

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp xx, Alladin Okumuş xx, Glumac xx, Alim Öztürk x (Akabueze dk. 37 x), Gökhan Süzen x, Batuhan xx, Yusuf Emre xx, Serkan Göksu x (Turgut Doğan dk. 80 ?), Camara x (Selom Mayi dk. 65 x), Honore Gomis xx, Zivkovic xx (Hüseyin Çolak dk. 80 ?)

Yedekler: Mehmet Göktüğ, Yunus Emre, Emirhan, Muammer, Ercan Coşkun, Mustafa Murat

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdülkadir xx, Samet Akaydın xx, Fatih Selimhan (Mert Kula dk. 22 x), Soner Gönül x, Süleyman Olgun xx, Uğur Utlu x, Dialiba x (İrfan Akgün dk. 23 x) , Cem Ekinci xx, Kone x (Mustafa Tahir dk. 90 ?), Manaj x (Barış Alper dk. 64 x)

Teknik Direktör: İlker Püren

Yedekler: Muhammed, Dodoo, Emre Uğur, Osman

Goller: Mert Kuka (dk. 45 k.k) (Ümraniyespor), Süleyman (dk. 63 pen.), Cem (dk. 75) (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Yusuf Emre, Zivkovic, Alaaddin (Ümraniyespor), Süleyman, Metin (Keçiörengücü)