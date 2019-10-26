TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 - Altınordu: 0
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, sahasında Altınordu'yu 4-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, sahasında Altınordu'yu 4-0 mağlup etti.
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Emrah Ünal xx
Ümraniyespor: Burak Öğür xxx, Alaaddin Okumuş xxx, Emre Kurt xx, Fernandes xxx, Gökhan Süzen xxx, Serkan Göksu xx (Muhammed Gönülaçar dk. 71 xx), Timur Temeltaş xx, Emircan Altıntaş xxx, Bahadır Taşdelen xx (Akabueze dk. 71 xx), Gomis xx, Gimbert xxx (Aykut Emre Yakut dk. 84 ?)
Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, İhsan Furkan Deniz, Muharrem Öner, Mehmet Sedef, Valentin Lazar, Muhammed Gönülaçar
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Altınordu: Erhan Erentürk x, Kerim Alıcı x, Sinan Osmanoğlu x, Ravil Tagir x, Ufuk Budak x (Ali Mert Aydın dk. 46 x), Oğulcan Ülgün x, Berkay Samancı x, Ersel Aslıyüksek x, Muhammed Mert x, Anıl Koç x (Okan Derici dk. 46 x), Yasin Ozan x (Fatih Aktay dk. 68 x)
Yedekler: Ali Emre Yanar, Onur Taha Takır, Kahraman Demirtaş, Yusuf Yalçın, Egehan Gök, Burak İnce, Ersel Aslıyürek
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Gimbert (dk. 8 ve 44), Serkan Göksu (dk. 28), Emircan Altıntaş (dk. 38) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Gökhan Süzen, Fernandes, Emircan Altıntaş, Timur Temeltaş (Ümraniyespor), Berkay Samancı, Ersel Aslıyüksek (Altınordu)
Kaynak: İHA
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