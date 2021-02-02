TFF 1. Lig'de 19. haftanın sonuçları, güncel puan durumu ve 20. haftanın maç programı

TFF 1. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı. TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanmaya başlayan 1. Lig, bu sezon daha çok futbolsevere ulaşmaya başladı. Ligde 19. hafta, İstanbulspor'un Altay'ı 3-1 yendiği karşılaşma ile tamamlandı.

Haftaya 38 puanla lider giren Giresunspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-0 yenerek puanını 41'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

İstanbulspor ise Altay galibiyetiyle 40 puana ulaştı ve hem ikinci sıradaki yerini hem de zirve takibini devam ettirdi.

HAFTANIN SONUÇLARI

Ligin 19. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0

Adanaspor-Eskişehirspor: 5-2

Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: 0-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: 2-2

Menemenspor-Giresunspor: 0-4

Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor: 1-2

Bursaspor-Altınordu: 1-2

Altay-İstanbulspor: 1-3

GÜNCEL PUAN DURUMU

TFF 1. Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GİRESUNSPOR 19 12 5 2 30 13 17 41 2.İSTANBULSPOR 19 12 4 3 41 20 21 40 3.YILPORT SAMSUNSPOR 19 10 7 2 27 18 9 37 4.ADANA DEMİRSPOR 19 10 4 5 33 19 14 34 5.TUZLASPOR 19 10 3 6 29 27 2 33 6.ALTAY 19 10 2 7 31 20 11 32 7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 19 9 4 6 24 14 10 31 8.ALTINORDU 19 9 4 6 26 27 -1 31 9.BURSASPOR 19 9 3 7 34 30 4 30 10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 19 8 3 8 23 20 3 27 11.ADANASPOR 19 7 3 9 29 25 4 24 12.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 19 5 6 8 20 29 -9 21 13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 19 5 4 10 19 24 -5 19 14.AKHİSARSPOR 19 5 4 10 17 25 -8 19 15.MENEMENSPOR 19 4 7 8 20 32 -12 19 16.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 19 4 4 11 16 31 -15 16 17.ANKARASPOR 19 3 4 12 13 31 -18 13 18.ESKİŞEHİRSPOR 19 0 7 12 12 39 -27 4

Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

20. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

TFF 1. Lig'in 20. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

5 Şubat Cuma:

19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

6 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Menemenspor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (5 Ocak Fatih Terim)

7 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)

8 Şubat Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Bursaspor (Giresun Atatürk)