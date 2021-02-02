TFF 1. Lig'de 20. haftanın sonuçları, güncel puan durumu ve 21. haftanın maç programı
TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 20. hafta maçları tamamlandı ve Giresunspor 44 puanla liderliğini sürdürdü.
TFF 1. Lig'de 20. hafta maçları tamamlandı. TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanmaya başlayan 1. Lig, bu sezon daha çok futbolsevere ulaşmaya başladı. Ligde 20. hafta, lider Giresunspor'un Bursaspor'u 2-1 yendiği karşılaşma ile tamamlandı.
Haftaya 41 puanla lider giren Giresunspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenerek puanını 44'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.
İstanbulspor ise kendi evinde Ümraniyespor'a mağlup olarak liderlik yolunda yara aldı.puana ulaştı ve hem ikinci sıradaki yerini hem de zirve takibini devam ettirdi.
HAFTANIN SONUÇLARI
Ligin 19. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0
Adanaspor-Eskişehirspor: 5-2
Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: 0-2
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: 2-2
Menemenspor-Giresunspor: 0-4
Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor: 1-2
Bursaspor-Altınordu: 1-2
Altay-İstanbulspor: 1-3
GÜNCEL PUAN DURUMU
TFF 1. Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. GİRESUNSPOR
|20
|13
|5
|2
|32
|14
|18
|44
|2. İSTANBULSPOR
|20
|12
|4
|4
|43
|23
|20
|40
|3. YILPORT SAMSUNSPOR
|20
|11
|7
|2
|30
|19
|11
|40
|4. ADANA DEMİRSPOR
|20
|11
|4
|5
|35
|19
|16
|37
|5. TUZLASPOR
|20
|11
|3
|6
|31
|27
|4
|36
|6. ALTAY
|20
|11
|2
|7
|36
|20
|16
|35
|7. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|20
|10
|4
|6
|25
|14
|11
|34
|8. ALTINORDU
|20
|10
|4
|6
|28
|28
|0
|34
|9. BURSASPOR
|20
|9
|3
|8
|35
|32
|3
|30
|10. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|20
|8
|3
|9
|24
|23
|1
|27
|11. ADANASPOR
|20
|7
|3
|10
|29
|26
|3
|24
|12. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|20
|6
|6
|8
|23
|31
|-8
|24
|13. BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|20
|5
|4
|11
|20
|26
|-6
|19
|14. AKHİSARSPOR
|20
|5
|4
|11
|17
|28
|-11
|19
|15. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|20
|5
|4
|11
|19
|31
|-12
|19
|16. MENEMEN SPOR
|20
|4
|7
|9
|20
|34
|-14
|19
|17. ANKARASPOR
|20
|3
|4
|13
|13
|33
|-20
|13
|18. ESKİŞEHİRSPOR
|20
|0
|7
|13
|12
|44
|-32
|4
20. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
TFF 1. Lig'in 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
12 Şubat Cuma:
19.00 Ankaraspor-Altınordu (Osmanlı)
13 Şubat Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor (Spor Toto)
19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14 Şubat Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Şehir)
16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Menemen İlçe)
16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor (Atatürk)
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)