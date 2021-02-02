TFF 1. Lig'de 20. haftanın sonuçları, güncel puan durumu ve 21. haftanın maç programı

TFF 1. Lig'de 20. hafta maçları tamamlandı. TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanmaya başlayan 1. Lig, bu sezon daha çok futbolsevere ulaşmaya başladı. Ligde 20. hafta, lider Giresunspor'un Bursaspor'u 2-1 yendiği karşılaşma ile tamamlandı.

Haftaya 41 puanla lider giren Giresunspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenerek puanını 44'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

İstanbulspor ise kendi evinde Ümraniyespor'a mağlup olarak liderlik yolunda yara aldı.puana ulaştı ve hem ikinci sıradaki yerini hem de zirve takibini devam ettirdi.

HAFTANIN SONUÇLARI

Ligin 19. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0

Adanaspor-Eskişehirspor: 5-2

Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: 0-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: 2-2

Menemenspor-Giresunspor: 0-4

Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor: 1-2

Bursaspor-Altınordu: 1-2

Altay-İstanbulspor: 1-3

GÜNCEL PUAN DURUMU

TFF 1. Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan 1. GİRESUNSPOR 20 13 5 2 32 14 18 44 2. İSTANBULSPOR 20 12 4 4 43 23 20 40 3. YILPORT SAMSUNSPOR 20 11 7 2 30 19 11 40 4. ADANA DEMİRSPOR 20 11 4 5 35 19 16 37 5. TUZLASPOR 20 11 3 6 31 27 4 36 6. ALTAY 20 11 2 7 36 20 16 35 7. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 20 10 4 6 25 14 11 34 8. ALTINORDU 20 10 4 6 28 28 0 34 9. BURSASPOR 20 9 3 8 35 32 3 30 10. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 20 8 3 9 24 23 1 27 11. ADANASPOR 20 7 3 10 29 26 3 24 12. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 20 6 6 8 23 31 -8 24 13. BEYPİLİÇ BOLUSPOR 20 5 4 11 20 26 -6 19 14. AKHİSARSPOR 20 5 4 11 17 28 -11 19 15. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 20 5 4 11 19 31 -12 19 16. MENEMEN SPOR 20 4 7 9 20 34 -14 19 17. ANKARASPOR 20 3 4 13 13 33 -20 13 18. ESKİŞEHİRSPOR 20 0 7 13 12 44 -32 4

20. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

TFF 1. Lig'in 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

12 Şubat Cuma:

19.00 Ankaraspor-Altınordu (Osmanlı)

13 Şubat Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor (Spor Toto)

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14 Şubat Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Şehir)

16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Menemen İlçe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor (Atatürk)

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)