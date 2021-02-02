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TFF 1. Lig'de 20. haftanın sonuçları, güncel puan durumu ve 21. haftanın maç programı

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 20. hafta maçları tamamlandı ve Giresunspor 44 puanla liderliğini sürdürdü.

TFF 1. Lig'de 20. haftanın sonuçları, güncel puan durumu ve 21. haftanın maç programı

TFF 1. Lig'de 20. hafta maçları tamamlandı. TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanmaya başlayan 1. Lig, bu sezon daha çok futbolsevere ulaşmaya başladı. Ligde 20. hafta, lider Giresunspor'un Bursaspor'u 2-1 yendiği karşılaşma ile tamamlandı.

Haftaya 41 puanla lider giren Giresunspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenerek puanını 44'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

İstanbulspor ise kendi evinde Ümraniyespor'a mağlup olarak liderlik yolunda yara aldı.puana ulaştı ve hem ikinci sıradaki yerini hem de zirve takibini devam ettirdi.

HAFTANIN SONUÇLARI

Ligin 19. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0

Adanaspor-Eskişehirspor: 5-2

Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: 0-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: 2-2

Menemenspor-Giresunspor: 0-4

Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor: 1-2

Bursaspor-Altınordu: 1-2

Altay-İstanbulspor: 1-3

GÜNCEL PUAN DURUMU

TFF 1. Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

 OGBMAYAv.Puan
1. GİRESUNSPOR20135232141844
2. İSTANBULSPOR20124443232040
3. YILPORT SAMSUNSPOR20117230191140
4. ADANA DEMİRSPOR20114535191637
5. TUZLASPOR2011363127436
6. ALTAY20112736201635
7. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ20104625141134
8. ALTINORDU2010462828034
9. BURSASPOR209383532330
10. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR208392423127
11. ADANASPOR2073102926324
12. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR206682331-824
13. BEYPİLİÇ BOLUSPOR2054112026-619
14. AKHİSARSPOR2054111728-1119
15. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR2054111931-1219
16. MENEMEN SPOR204792034-1419
17. ANKARASPOR2034131333-2013
18. ESKİŞEHİRSPOR2007131244-324

20. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

TFF 1. Lig'in 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

12 Şubat Cuma:

19.00 Ankaraspor-Altınordu (Osmanlı)

13 Şubat Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor (Spor Toto)

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14 Şubat Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Şehir)

16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Menemen İlçe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor (Atatürk)

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Onur Çelik
Spor Editörü
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