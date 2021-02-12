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  3. TFF 1. Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. 1. Lig'de haftanın ilk maçı, Ankaraspor ile Altınordu arasında oynanacak.

TFF 1. Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Bugün:

19.00 Ankaraspor-Altınordu: Emre Malok

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor: Emre Kargın

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor: Alper Çetin

16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy

14 Şubat Pazar:

16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Cihan Aydın

16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Tuzlaspor: Yasin Kol

Onur Çelik
Spor Editörü
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