TFF 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 1. Lig 12. hafta programı
TFF 1. Lig'de 12. hafta heyecanı Cuma günü oynanacak iki maç ile başlıyor. Peki, TFF 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, 1. Lig 12. hafta programı...
TFF 1. Lig'in 12. haftası, Tuzlaspor-İstanbulspor ve Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Vefa)
19.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
5 Aralık Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Eskişehir (Giresun Atatürk)
16.00 Beypiliç Boluspor-Altay (Atatürk)
16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Samsun Atatürk)
6 Aralık Pazar:
16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Aziz Kocaoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)
Not: Ankaraspor-Adanaspor karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.