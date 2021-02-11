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TFF 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? TFF 1. Lig 21. programı

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı sürüyor. Haftanın açılış maçında Ankaraspor ile Altınordu yarın karşı karşıya gelecek. Peki, TFF 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, TFF 1. Lig 21. programı...

TFF 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? TFF 1. Lig 21. programı

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi sürüyor. Ligde, Giresunspor'un liderliği kapanan 20. hafta, 21. haftadaki Ankaraspor-Altınordu maçıyla geri dönüyor. 

Haftanın açılış maçında Ankaraspor, Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da Altınordu'yu konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Ankaraspor-Altınordu (Osmanlı)

13 Şubat Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14 Şubat Pazar:

16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Menemen İlçe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Onur Çelik
Spor Editörü
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