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TFF 1. Lig'de ikinci yarı 18. hafta mücadelesiyle başlayacak

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de ikinci yarı 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.Ligde 18. haftanın programı şöyle:Yarın: 19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)18 Ocak Cumartesi: 14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)16.30 Adanaspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih...

TFF 1. Lig'de ikinci yarı 18. hafta mücadelesiyle başlayacak


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de ikinci yarı 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Ligde 18. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Adanaspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altınordu-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19 Ocak Pazar:

14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)

16.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Fatih Karagümrük (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

20 Ocak Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)


- Puan durumu


TFF 1. Lig'de ilk yarı sonunda puan durumu şöyle:



TakımlarOGBMAYAVP
1.HATAYSPOR17113324131136
2.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR179352014630
3.KEÇİÖRENGÜCÜ177731510528
4.EKOL GÖZ MENEMENSPOR178452118328
5.AKHİSARSPOR177642117427
6.BURSASPOR179352522327
7.CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR177462826225
8.ADANA DEMİRSPOR176652317624
9.EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR176651713424
10.ALTAY176652219324
11.FATİH KARAGÜMRÜK176562021-123
12.GİRESUNSPOR175661723-621
13.İSTANBULSPOR174762626019
14.ALTINORDU174671520-518
15.OSMANLISPOR174491826-813
16.BOLUSPOR172781423-913
17.ADANASPOR172691828-1012
18.ESKİŞEHİRSPOR1743102331-86


Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.


Kaynak: AA



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