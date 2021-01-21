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TFF 1. Lig'de ikinci yarı (2. yarı) ne zaman başlayacak 2021?

Bu sezon TRT ekranlarında şifresiz yayınlanmaya başlamasıyla birlikte büyük kitlelere ulaşan TFF 1. Lig, devre arasına girmişti. Futbolseverler, 'TFF 1. Lig'de ikinci yarı (2. yarı) ne zaman başlayacak?' sorusunu soruyor. İşte detaylar...

TFF 1. Lig'de ikinci yarı (2. yarı) ne zaman başlayacak 2021?

Bu sezon 17. hafta ile devre arasına giren 18 takımlı TFF 1. Lig'in ikinci yarısının ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Giresunspor'un 35 puanla lider kapattığı devrede, zirve yarışı için adeta kıyasıya bir mücadele vardı. TRT ekranlarından şifresiz olarak izlenebilen TFF 1. Lig, birçok futbolseverin keyifle izlediği bir lig haline dönüştü. Peki, TFF 1. Lig'de ikinci yarı (2. yarı) ne zaman başlayacak 2021? İşte detaylar..

TFF 1. LİG'DE İKİNCİ YARI (2. YARI) NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

TFF 1. Lig, 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak. 

1. Lig'in ilk yarısı 17. hafta ile 4 Ocak'ta sona ermişti. İkinci yarısı ise 18. hafta ile 23 Ocak tarihinde başlayacak. 

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.GİRESUNSPOR17105225131235
2.İSTANBULSPOR A.Ş.17104337191834
3.YILPORT SAMSUNSPOR179622416833
4.ALTAY17102530161432
5.ADANA DEMİRSPOR1794430161431
6.TUZLASPOR A.Ş.179352724330
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ178452213928
8.ALTINORDU178452222028
9.BURSASPOR178363127427
10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR177372219324
11.ADANASPOR A.Ş.176382422221
12.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR175571826-820
13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR175481820-219
14.MENEMEN SPOR173771626-1016
15.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR174491628-1216
16.AKHİSARSPOR1734101325-1213
17.ANKARASPOR1723121231-199
18.ESKİŞEHİRSPOR1706111034-243
Onur Çelik
Spor Editörü
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