Bu sezon 17. hafta ile devre arasına giren 18 takımlı TFF 1. Lig'in ikinci yarısının ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Giresunspor'un 35 puanla lider kapattığı devrede, zirve yarışı için adeta kıyasıya bir mücadele vardı. TRT ekranlarından şifresiz olarak izlenebilen TFF 1. Lig, birçok futbolseverin keyifle izlediği bir lig haline dönüştü. Peki, TFF 1. Lig'de ikinci yarı (2. yarı) ne zaman başlayacak 2021? İşte detaylar..

TFF 1. LİG'DE İKİNCİ YARI (2. YARI) NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

TFF 1. Lig, 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.

1. Lig'in ilk yarısı 17. hafta ile 4 Ocak'ta sona ermişti. İkinci yarısı ise 18. hafta ile 23 Ocak tarihinde başlayacak.

TFF 1. LİG PUAN DURUMU