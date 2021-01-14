TFF 1. Lig'de ikinci yarının 10 haftalık programı açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu, devre arasına giren TFF 1. Lig'in ikinci yarısındaki 10 haftalık maç programını açıkladı.
TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısının 18-27. hafta maç fikstürü belli oldu. 1. Lig, 4 Ocak Pazartesi günü devre arasına girmişti. Ligde ilk yarıyı lider kapatan takım ise Giresunspor olmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde maç programı şöyle:
18. HAFTA
23 Ocak Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
24 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor (Stat henüz açıklanmadı)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor (Aktepe)
16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Giresun Atatürk)
19.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Ocak Pazartesi:
16.00 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19. HAFTA
29 Ocak Cuma:
19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)
30 Ocak Cumartesi:
13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü (Osmanlı)
16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)
31 Ocak Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)
16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Altınordu (Bursa Büyükşehir Belediye)
1 Şubat Pazartesi:
19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20. HAFTA
5 Şubat Cuma:
19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
6 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Menemenspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
7 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)
8 Şubat Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Bursaspor (Giresun Atatürk)
21. HAFTA
12 Şubat Cuma:
19.00 Ankaraspor-Altınordu (Osmanlı)
13 Şubat Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14 Şubat Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Menemen İlçe)
16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
22. HAFTA
19 Şubat Cuma:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)
16.00 Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Adana Demirspor-Altay (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
20 Şubat Cumartesi:
13.30 Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe)
16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Giresunspor-Ankaraspor (Giresun Atatürk)
19.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21 Şubat Pazar:
13.00 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)
23. HAFTA
23 Şubat Salı:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Altay-Altınordu (Bornova Aziz Kocaoğlu)
24 Şubat Çarşamba:
13.30 Adanaspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
16.00 Yılport Samsunspor-Eskişehirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Akhisarspor-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)
25 Şubat Perşembe:
13.00 Beypiliç Boluspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Bolu Atatürk)
16.00 Ankaraspor-Tuzlaspor (Osmanlı)
19.00 Bursaspor-Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
24. HAFTA
27 Şubat Cumartesi:
16.00 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
28 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe)
16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)
1 Mart Pazartesi:
13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor (Balıkesir Atatürk)
25. HAFTA
5 Mart Cuma:
19.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
6 Mart Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ankaraspor-Menemenspor (Osmanlı)
19.00 Yılport Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
7 Mart Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altay-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
8 Mart Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)
26. HAFTA
12 Mart Cuma:
19.00 Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Giresun Atatürk)
13 Mart Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)
16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
14 Mart Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Menemenspor-Adanaspor (Menemen İlçe)
16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)
19.00 Bursaspor-Ankaraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
15 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
27. HAFTA
19 Mart Cuma:
19.00 Altay-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20 Mart Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Yılport Samsunspor-Giresunspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21 Mart Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)
16.00 Ankaraspor-Beypiliç Boluspor (Osmanlı)
19.00 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)