TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Süper Lig'e yükselecek son takım 1. Lig'de oynanacak play-off maçlarıyla belli olacak. Play-off'larda yarı final heyecanı 22 Temmuz'da (yarın) oynanacak maçlar ile başlıyor. Play-off yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek.

Bursaspor-Adana Demirspor maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

İstanbul'da Vefa Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçında ise hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Karşılaşmaların rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü Adana ve Manisa'da yapılacak.

Yarı final eşleşmelerinde rakiplerine üstünlük kuran takımların 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacağı finalin yeri daha sonra açıklanacak.

22 Temmuz: (yarın)

21.00 Bursaspor - Adana Demirspor: Mete Kalkavan

21.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor: Ali Palabıyık

ADANA DEMİRSPOR'UN 6. PLAY-OFF'U

Adana Demirspor; 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında olmak üzere 4, Bursaspor 1966-1967 ve 2005-2006'da olmak üzere 2, 2011-2012'de Akhisarspor ve 1982-1983'te Fatih Karagümrük birer kez Süper Lig'e çıktı.

Bu 4 ekipten sadece Adana Demirspor daha önce play-off oynadı. 1993-1994, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında 5 kez play-off'ta mücadele eden Adana ekibi, 1993-1994'te play-off'tan Süper Lig vizesi aldı.

ÜÇÜNCÜLERİN ŞANSSIZLIĞI

Ligde play-off sisteminin yeniden uygulanmaya başlandığı 2005-2006'dan bu yana normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 2015-2016'da Alanyaspor, play-off'tan Süper Lig'e yükseldi.

2005-2006'dan bu yana Boluspor, 2 kez normal sezonu 3. sırada bitirmesine rağmen Süper Lig vizesi alamadı. Altay, Malatyaspor, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Gazişehir Gaziantep), Çaykur Rizespor, 1461 Trabzon (Trabzonspor'la olan ilişkileri yüzünden play-off oynamadı), Orduspor, Alanyaspor, Eskişehirspor ve Hatayspor da birer kez ligi 3. sırada bitirmelerine rağmen adlarını Süper Lig'e yazdıramadı.