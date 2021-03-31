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TFF 1.ligde VAR sistemi var mı? TFF 1.Lig'de VAR sistemi ne zaman uygulanmaya başlanacak?

TFF ülkemizde sadece Süper Lig'de uygulanan VAR sisteminin TFF 1.Lig'de de uygulanacağını açıkladı. Bu kapsamda futbolseverler TFF 1.ligde VAR sistemi var mı? TFF 1.Lig'de VAR sistemi ne zaman uygulanmaya başlanacak? sorularının yanıtlarını da araştırıyorlar.

TFF 1.ligde VAR sistemi var mı? TFF 1.Lig'de VAR sistemi ne zaman uygulanmaya başlanacak?

Türkiye ve dünyada birçok ülkede hakem hatalarını en aza indirgemek için uygulanan VAR sistemi her konuda tartışılsa da yaygınlaşmaya devam ediyor. TFF'den yapılan açıklamada VAR sisteminin TFF 1.Lİg'de de uygulanacağı açıklandı.

TFF 1.LİGDE VAR SİSTEMİ VAR MI? TFF 1.LİG'DE VAR SİSTEMİ NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLANACAK?

TFF 1.Lig'de 2020-2021 sezonunda VAR sistemi uygulanmıyor. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre TFF 1.Lig'de var sistemi yapılacak hazırlıklar da göz önünde bulundurularak 2022-2023 sezonundan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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