TFF 1. Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu
2021-2022 sezonu TFF 1. Lig fikstürü belli oldu. TFF 1. Lig fikstür çekim töreni bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Süper Lig'in ardından TFF 1. Ligde de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi bugün itibariyle yapıldı. Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin de katıldığı törende önümüzdeki sezonun maç fikstürü belirlendi.
Buna göre TFF 1. Lig'e, 13 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak maçlarla start verilecek.. İlk yarı 27 Aralık 2021'de sona ererken, ikinci yarı 7 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. 15 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek TFF 1. Ligde hafta içi maçları 5, 17, 25 ve 33. haftalarda oynanacak.
İlk hafta fikstürü şu şekilde:
Menemenspor - BB Erzurumspor
Denizlispor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
Balıkesirspor - Beypiliç Boluspor
Tuzlaspor - MKE Ankaragücü
Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
Ankara Keçiörengücü - Altınordu
İstanbulspor - Manisa FK
Gençlerbirliği - Eyüpspor
Bursaspor - Adanaspor