TFF 1. Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu

Süper Lig'in ardından TFF 1. Ligde de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi bugün itibariyle yapıldı. Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin de katıldığı törende önümüzdeki sezonun maç fikstürü belirlendi.

Buna göre TFF 1. Lig'e, 13 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak maçlarla start verilecek.. İlk yarı 27 Aralık 2021'de sona ererken, ikinci yarı 7 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. 15 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek TFF 1. Ligde hafta içi maçları 5, 17, 25 ve 33. haftalarda oynanacak.

İlk hafta fikstürü şu şekilde:

Menemenspor - BB Erzurumspor

Denizlispor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Balıkesirspor - Beypiliç Boluspor

Tuzlaspor - MKE Ankaragücü

Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

Ankara Keçiörengücü - Altınordu

İstanbulspor - Manisa FK

Gençlerbirliği - Eyüpspor

Bursaspor - Adanaspor