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TFF 1. Lig'e hangi takımlar çıktı? | 1. Lig'e yükselen son takım hangisi oldu?

Kocaelispor ile Sakaryaspor, Misli.com 2. Lig play-off finalinde TFF 1. Lig'e yükselecek 3. ve son takım olmak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya karşıya geldi. Peki TFF 1. Lig'e hangi takımlar çıktı? | 1. Lig'e yükselen son takım hangisi oldu? İşte detaylar...

TFF 1. Lig'e hangi takımlar çıktı? | 1. Lig'e yükselen son takım hangisi oldu?

Kocaelispor ile Sakaryaspor, Misli.com 2. Lig play-off finalinde TFF 1. Lig'e yükselecek 3. ve son takım olmak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya karşıya geldi. Peki TFF 1. Lig'e hangi takımlar çıktı? | 1. Lig'e yükselen son takım hangisi oldu? İşte ayrıntılar...

TFF1. LİG'E HANGİ TAKIMLAR ÇIKTI?

Eyüpspor ve Manisa FK'nın ardından TFF 1. Lig'e yükselen son takım Kocaelispor oldu.

1. LİG'E YÜKSELEN SON TAKIM HANGİSİ OLDU?

Kocaelispor ile Sakaryaspor, Misli.com 2.Lig play -off final müsabakasında TFF 1.Lig'e yükselmek için karşı karşıya geldi. Maçtan 4-0 ayrılan Kocaelispor, TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

TFF 1. Lig'e hangi takımlar çıktı? | 1. Lig'e yükselen son takım hangisi oldu?

KOCAELİSPOR - SAKARYASPOR MAÇ SONUCU

Misli.com 2. Lig play - off final maçında birbirine komşu olan iki ekip Kocaelispor ve Sakaryaspor karşı karşıya geldi.

Daha 2. dakikada Musa Nizam'ın attığı golle 1-0 öne geçen Kocaelispor, Benhur Keser'in golüyle skoru 2-0'a getirerek arayı açtı. İlk yarının sonlarına doğru bir gol de Kocaelispor oyuncusu Murat Cem Akpınar'dan geldi. 41. dakikada topu ağlarla buluşturan Akpınar skoru 3-0 yaptı.

Maçın ikinci yarısında yalnızca bir gol oldu. 

Kocaelispor, Bahattin Köse'nin 88. dakikada attığı golle maçtan 4-0 ayrıldı ve TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

TFF 1. Lig'e hangi takımlar çıktı? | 1. Lig'e yükselen son takım hangisi oldu?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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