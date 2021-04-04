TFF 1. Lig'e veda eden ilk takım belli oldu!

Köklü takım Eskişehirspor, Altınordu deplasmanında 6-3 mağlup olmasıyla TFF 1. Lig'in 2020-2021 sezonunda ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Ligde 3 ceza puanı bulunan ve 28. haftaya 8 puanla son sırada giren Eskişehirspor'un Altınordu mağlubiyetiyle ligde kalma şansı sona erdi.

Eskişehirspor, koronavirüs salgını nedeniyle tüm liglerden düşmenin kaldırılmasıyla bu sezon da aynı ligde mücadelesini devam etmişti. Süper Lig'de çeşitli dönemlerde 30 sezon mücadele eden Eskişehirspor en son 2015-2016 sezonunda Süper Lig'den düşmüştü.

2016-2017'den beri TFF 1. Lig'de yer alan Eskişehirspor, ikinci kez lige veda etti. Daha önce 1991-1992 sezonunda TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor, 1965-1966, 1983-1984, 1994-1995 ve 2007-2008 sezonlarında TFF 1. Lig'den Süper Lig vizesi almıştı.