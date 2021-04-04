Türkiye fiyatı belli olan Galaxy A72'in özellikleriDünyaca ünlü rapçi DMX'den kötü haber geldi!Steam’den oyun meraklılarını sevindiren sürpriz! Ücretsiz Steel RatsNisanur Erbil'den büyük başarı, eskrimde dünya ikincisi olduAdıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Polis ekipleri sokak hayvanlarının karnını doyurduİYİ parti Genel Başkanı Akşener, "104 emekli amiralin yaptığı bildiri zevzekliktir"NFT (NON FUNGİBLE TOKEN) NEDİR?Afyonkarahisar'da okuldaki 4 öğretmende korona çıktı, okul karantinaya alındı!Saba Tümer kahkahasını NFT'ye dönüştürerek 90 bin TL'ye sattı!Dünya Sokak Hayvanları Günü ne zaman? 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü resimli mesajları, sözleri
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig'e veda eden ilk takım belli oldu!

TFF 1. Lig'e veda eden ilk takım belli oldu!

TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Altınordu’ya 6-3 yenilen Eskişehirspor, 2020-2021 sezonunda lig veda eden ilk takım oldu.

TFF 1. Lig'e veda eden ilk takım belli oldu!

Köklü takım EskişehirsporAltınordu deplasmanında 6-3 mağlup olmasıyla TFF 1. Lig'in 2020-2021 sezonunda ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Ligde 3 ceza puanı bulunan ve 28. haftaya 8 puanla son sırada giren Eskişehirspor'un Altınordu mağlubiyetiyle ligde kalma şansı sona erdi.

TFF 1. Lig'e veda eden ilk takım belli oldu!

Eskişehirspor, koronavirüs salgını nedeniyle tüm liglerden düşmenin kaldırılmasıyla bu sezon da aynı ligde mücadelesini devam etmişti. Süper Lig'de çeşitli dönemlerde 30 sezon mücadele eden Eskişehirspor en son 2015-2016 sezonunda Süper Lig'den düşmüştü.

2016-2017'den beri TFF 1. Lig'de yer alan Eskişehirspor, ikinci kez lige veda etti. Daha önce 1991-1992 sezonunda TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor, 1965-1966, 1983-1984, 1994-1995 ve 2007-2008 sezonlarında TFF 1. Lig'den Süper Lig vizesi almıştı. 

TFF 1. Lig'e veda eden ilk takım belli oldu!

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT