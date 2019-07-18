TFF 1'inci Lig fikstür çekimi yapıldı

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın: TFF 1'inci Lig, federasyonumuzun gözbebeği bir organizasyon

TFF 1'inci Lig 2019-2020 sezonu fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.

Fikstür çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, TFF 1'inci Lig kulüpleri başkan ve temsilcileri yer aldı.

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın fikstür çekimi öncesinde açılış konuşması yaptı. 1'inci Lig'de rekabetin üst seviyede olduğuna dikkat çeken Büyükaydın, "Futbol tutkusu yüksek şehirlerimizin takımlarının mücadele ettiği TFF 1'inci Lig, federasyonumuzun gözbebeği bir organizasyon. Süper Ligi'miz gibi 1'inci Ligimiz de rekabet seviyesi üst düzeyde, son haftalara kadar süren heyecanı ile Türk futboluna ayrı bir renk katmaktadır. Rekabetin üst seviyede yaşandığı bu futbol zenginliğimiz, aynı zamanda şehirlerimiz arasında güçlü dostluk bağları da oluşturmaktadır. Futbolda şampiyonluk çok değerlidir. Fakat, saygı ve Fair Play de en az şampiyonluk kadar önemlidir. Sizlerin bu ilkeden ödün vermeden mücadele edeceğinize olan inancımız tamdır. Federasyon olarak siz değerli kulüplerimizin her zaman yanındayız. Sizler için her zaman elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız. Tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyor, sonunda hak edenin kazandığı centilmence bir lig, güzel bir sezon temenni ediyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyor, sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

TFF 1'inci Lig'de ilk hafta programı şöyle:

Altay - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Balıkesirspor

Osmanlıspor - Boluspor

B.B Erzurumspor - İstanbulspor

Eskişehirspor - Keçiörengücü

Akhisarspor - Adanaspor

Fatih Karagümrük - Bursaspor

Hatayspor - Altınordu

Giresunspor - Menemenspor

DHA