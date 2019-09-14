TFF 2. Lig: Bak Spor: 2 - Yılport Samsunspor: 2
Bak Spor: Taha x, Abdullah x, Süleyman x, Yavuz Koç x, Kerem x (Ahmet Karahan dk. 76 x), Ömer x, Bilal Aziz xx, Tolgahan xx, Ahmet Sun xx, Bora x (Yavuz Alemdar dk. 82 x), Eyüp xx
2 berabere kaldı.
Stat: Ostim
Hakemler: Abdullah Taşkınsoy xx, Mücahit Değirmenci xx, Barkın Güdü xx
Bak Spor: Taha x, Abdullah x, Süleyman x, Yavuz Koç x, Kerem x (Ahmet Karahan dk. 76 x), Ömer x, Bilal Aziz xx, Tolgahan xx, Ahmet Sun xx, Bora x (Yavuz Alemdar dk. 82 x), Eyüp xx
Yılport Samsunspor: Nurullah x, Aytaç x (Enes dk 87 ?), Yalçın x, Gökhan Meral x, Caner x, Samed Hakan xx, Gökhan Alsan xx, Guido x (Ramazan dk. 73 x), Kubilay xx, Ahmethan x (Atabey dk. 81 x), Bahattin xx
Goller: Ahmet Sun (dk. 15), Bilal Aziz (dk. 62) (Bak Spor), Gökhan Alsan (dk. 18), Bahattin (dk. 45) (Yılport Samsunspor)
Sarı Kartlar: Bora, Ahmet Karahan (Bak Spor)
Kaynak: İHA
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