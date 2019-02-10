TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 2 - Kırklarelispor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında Bandırmaspor, sahasında Kırklarelispor'u Batuhan Karadeniz'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında Bandırmaspor, sahasında Kırklarelispor'u Batuhan Karadeniz'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ali Karatutlu xxx, Sedat Yavanoğlu xxx, Sefa Özcan xxx
Bandırmaspor: Zülküf Özer xx, Adem Alkaşi xx, Samet Günhan xx, Yusuf Akyel xx, Mehmet Gürkan Öztürk xx, Mete Sevinç xx, Timur Karagülmez x (Doğan Can Davas dk. 54 x), Mehmet Yeniler xx, Taner Yılmaz x, Cihan Özkaymak ? (Deniz Ataç dk. 46 x), Haluk Türkeri x (Batuhan Karadeniz dk. 63 xxx)
Kırklarelispor: İbrahim Demir x, Davut Babur xx, Ahmethan Köse xx, Denis Taşkesen x (İlter Ayyıldız dk. 73 ?), Bahadır Çiloğlu xx, Mert Sinan Pekesen xx, Caner Koca xx, Mehmet Eray Karadağ xx, Yüksel Şişman x (Ümit Can Tokcu dk. 87 ?), Enis Çeliksu x (İlker Sayan dk. 80 ?), Yusuf Çelik xx
Goller: Ahmethan Köse (dk. 61) (Kırklarelispor), Batuhan Karadeniz (dk. 67 ve 71) (Bandırmaspor Baltok)
Sarı kartlar: Adem Alkaşi, Timur Karagülmez, Mete Sevinç (Bandırmaspor Baltok), Caner Koca, Mert Sinan Pekesen (Kırklarelispor)
Kaynak: İHA
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