TFF 2. Lig Beyaz Grup: Kastamonuspor 1966: 1 - Yılport Samsunspor: 0
Kastamonuspor 1966, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sahasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.
Kastamonuspor 1966, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sahasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.
Stat: Gazi
Hakemler: Ferhan Kentanlıoğlu xx, Cemalettin Göndoğdular xx, Hakan Betaş xx
Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik xxx, Mustafa Çakır xx, Abdulaziz Solmaz xx (Yasin Yener dk. 73 x), Erkan Taşkıran xxx, Muhammed Haşim Çoban xxx (Abdurrahman Kuyucu dk. 80 ?), Şaban Özel xx, Soner Dikmen xx, Kemal Tokak xx, Bulut Kaya xxx, Artun Akçakın xxx (Sinan Akaydın dk. 85 ?), Bahri Can Avcı xxx.
Yılport Samsunspor: Ahmet Altın xx, Savaş Yılmaz xx (Oner Eriş dk. 70 x), Oğuz Gürbulak xxx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Yılmaz Özeren dk. 60 x), Abdulkadir Özgen xx, Erhan Şentürk xx (Samet Asatekin dk. 56 x), Nuri Terliksiz xx, Cenk Kaplan xx, Canberk Dilaver xxx, Enes İslam İlkin xx, Bahattin Köse xxx
Gol: Muhammed Haşim Çoban (dk. 46) (Kastamonuspor 1966)
Sarı Kartlar: Mustafa Çakır, Erkan Taşkıran, Muhammed Haşim Çoban, Bulut Kaya (Kastamonuspor 1966), Canbert Dilaver, Oğuz Gürbulak, Cenk Kaplan (Yılport Samsunspor)
Kaynak: İHA
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