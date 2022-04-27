TFF. 2 Lig Beyaz Grup şampiyonu Pendikspor, şampiyonluğu Murat Dalkılıç ve Simge konseriyle kutlayacak

Pendikspor'un sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre Simge Sağın ve Murat Dalkılıç'ın sahne alacağı konser 4 Mayıs Çarşamba günü Pendik sahilde (Green Park Otel önü otopark) yapılacak. Saat 18.30'da başlayacak olan konsere katılım ücretsiz olacak.

Pendikspor’un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede ise şu ifadeler kullanıldı:

” Büyük Pendikspor taraftarı bu sefer maça değil haydi şampiyonluk kutlamaya! Söylenmedi hiç sana layık düşler.’

'Pendikspor Şampiyonluk Kutlaması' 4 Mayıs Çarşamba günü Pendik Sahil'de Green Park Otel önündeki otopark alanında. Murat Dalkılıç ve Simge'nin sahne alacağı şampiyonluk kutlamamız ücretsiz olacaktır ve kutlamanın başlangıç saati 18.30'dur. “