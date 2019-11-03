TFF 2. Lig: Elazığspor: 0 - Uşakspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında B. Elazığspor, sahasında Uşakspor ile 0-0 berabere kaldı.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında her iki takım futbolcuları ve hakemler seremoniye maske takarak çıktı.

Stat: Gençlik Merkezi

Hakemler: Cihan Ataş xx, Salim Şanlıer xx, Sefa Özcan xx

Birevim Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Onur Alsu xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Murat Ceylan xx, Kadir Bekmezci x, Serdar Özbayraktar xx (İzzet dk. 89 ?), Cengizhan Akgün xx, Hebat Alan xx, Murathan Özen xx, Kadir Taşoğlu xx, Fırat Sefa Öncü x (Selim Enes dk. 62 x)

Uşakspor: Ersin Aydın xx, Oğuzhan Yazıcı xx, Özer Ozan Pakdemir x (Emre dk. 69 x), Kadir Ari xx, Ömer Akyörük xx, Seçkin Getbay xx, Mehmet Bektaş x (Mehmet Tuğrul dk. 69 x), Abdullah Balıkçı xx, Alpay Koldaş xx, Berat Çetinkaya xx, Erdi Zengin x

Kırmızı kart: Kadir Bekmezci (dk. 80) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Cahit Gürgöze (Yönetici) (Elazığspor), Mehmet Bektaş, Mehmet Tuğrul Başkan (Uşakspor)

Kaynak: İHA