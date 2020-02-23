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  3. TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 1

TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 25. hafta mücadelesinde GMG Kastamonuspor, sahasında Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 25. hafta mücadelesinde GMG Kastamonuspor, sahasında Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Gazi Stadyumu

Hakemler: Cihan Ateş xx, Şenol Bektaş xx, Sinan Bilen xx

GMG Kastamonuspor: İsmail Şahmalı xx, Recep Yılmaz xxx, Özgür İleri xx, İlyas Çakmak xxx, Metincan Cici xxx (Birkan Öksüz dk. 89 ?), Sefa Kara x (Yusuf Türk dk. 59 x), Faruk Öcal xx, Özgür Yılmaz xx, Alican Karadağ xx, Ömer Gür xx (Harun Aydın dk. 76 x), Hakan Olkan xx

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Ergene Velimeşespor: Gökhan Siverek, Baran Işık, Fatih Dilek, Çınar Tarhan xx (Semih Kahraman dk. 73 x), Kutay Kurt xx, Mert Er Estik xx, Burhan Arman x, Oğuz Özden x, Cabir Coşar ? (Eser Akbaş dk. 27 xx), Taner Yılmaz xx, Raşit Yöndem xx (Fatih Atex dk. 85 ?)

Teknik Direktör: Rasim Destanlıoğlu

Goller: İlyas Çakmak (dk. 90+9) (GMG Kastamonuspor), Burhan Arman (dk. 76) (Ergene Velimeşespor)

Sarı kartlar: Özgür İleri, Metincan Cici, Recep Yılmaz, İsmail Şahmalı, Ömer Gür, A. Akyol (GMG Kastamonuspor), Fatih Dilek, Kutay Kurt, Taner Yılmaz (Ergene Velimeşespor)

TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 1

TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Ergene Velimeşespor: 1

Kaynak: İHA




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