TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - Gümüşhanespor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Vakfıkebir
Hakemler: İlker Yasin Avcı xxx, Ali Uğurtan Demirtaş xxx, Sefa Özcan xxx
Hekimoğlu Trabzon FK: Miraç Acer xxx, Samet Yalçın xxx, Ali Aydemir xx, Hakan Yavuz xx (Murat Cem Akpınar dk. 60 x), Talha Yazgan xx, Mertcan Çam xx (Maksut Taşkıran dk. 80 ?), Haşim Çoban xx (Caner Aktaş dk. 67 x), Emre Akgün xx, Bekir Demircan xx, Bahadır Erol xx, Talha Balcı xx
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer x, Sancar Yıldırım x, Fırat Arıkanx, Burak Demireğen x, Furkan Mızrak x, Raif x (Muharrem dk. 77 x), Burak Sarı x, Mehmet Menderes Önkuzu x, Mert Çakar x, Ahmet Güven x, Hasan Kaşıkara x (İlke dk. 70 x)
Gol: Taha Balcı (dk. 29) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Kırmızı kart: Fırat Arıkan (dk. 42) (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: Burak Değirmen, Hasan Kaşıkara, İlke (Gümüşhanespor)
Kaynak: İHA
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