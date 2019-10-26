TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Yeni Çorumspor: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 10. haftasında Hekimoğlu Trabzon FK sahasında Yeni Çorumspor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 10. haftasında Hekimoğlu Trabzon FK sahasında Yeni Çorumspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Sefa Özcan xx, Efe Kurtuluş xx
Hekimoğlu Trabzon FK: Miraç xxx, Oğuzhan Erdoğan xx (Muhammet Haşim dk. 79 x), Samet Yalçı xxx, Dede Çelik xxx, Hakan xx (Murat Cem Akpınar dk. 70 x), Talha Yazgan xxx, Mertcan Çam xxx, Caner xx (Maksut dk. 84 ?), Bekir xxx, Bahadır xxx, Taha Balcı xxx
Yeni Çorumspor: Onur x, Murat x, Mert x, Osman x (Mikail dk. 46 x), Kerem x, Kıvanç x (Ali Genç dk. 68 x), Ferdi x (Oğuz Mataracı dk. 46 x), Eren x, Ertuğrul x, Murathan x, Rıdvan Özdemir x
Goller: Caner Aktaş (dk. 10), Taha Balcı (dk. 62) (Hekimoğlu Trabzon FK), Ertuğrul (dk. 78) (Yeni Çorumspor)
Sarı Kartlar: Bekir, Miraç, Talha Yazgan, Samet Yalçın, Dede Çelik (Hekimoğl Trabzon FK), Kerem (Yeni Çorumspor)
Kaynak: İHA
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