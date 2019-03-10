TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Fethiyespor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. haftasında Kahramanmaraşspor sahasında Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. haftasında Kahramanmaraşspor sahasında Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Ogün Kamacı xx, Samet Özkul xx
Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Burak Can Kunt xx (İsa dk. 43 x), Hurşit xx (Cerem dk. 86 ?), Yasin xx, Servan xx, Burak Şamil xxx, Zeki ? (Fatih dk. 2 xx), Aziz xx, Lider xx, Oğuz xx, Aykut xx
Fethiyespor: Ubeyd xx, Recep xx, Alper Sürücü xx, Erdi xx, Alper Önal xx (Anıl dk. 79 x), Cumhur xx, Sefa xx (Mertcan dk. 46 x), Yakup xxx (Burak Koyuncu dk. 90 ?), Alican xx, Medeni xx, Abdullah
Sarı kartlar: Servan, Lider, İsa, Cerem, (Kahramanmaraşspor), Alper, Cumhur, (Fethiyespor)
Kaynak: İHA
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