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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Fethiyespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. haftasında Kahramanmaraşspor sahasında Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Fethiyespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. haftasında Kahramanmaraşspor sahasında Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı

Stat: 12 Şubat

Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Ogün Kamacı xx, Samet Özkul xx

Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Burak Can Kunt xx (İsa dk. 43 x), Hurşit xx (Cerem dk. 86 ?), Yasin xx, Servan xx, Burak Şamil xxx, Zeki ? (Fatih dk. 2 xx), Aziz xx, Lider xx, Oğuz xx, Aykut xx

Fethiyespor: Ubeyd xx, Recep xx, Alper Sürücü xx, Erdi xx, Alper Önal xx (Anıl dk. 79 x), Cumhur xx, Sefa xx (Mertcan dk. 46 x), Yakup xxx (Burak Koyuncu dk. 90 ?), Alican xx, Medeni xx, Abdullah

Sarı kartlar: Servan, Lider, İsa, Cerem, (Kahramanmaraşspor), Alper, Cumhur, (Fethiyespor)

Kaynak: İHA

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