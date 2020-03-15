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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Kırşehir Belediyespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Kırşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Kırşehir Belediyespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Kırşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: 12 Şubat

Hakemler: Ferhat Kestanlıoğlu xx, Uğur Erdoğan xx, Oğuz Akyüz xx

Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Hüseyin Cihan xx, Nuri xx, Fatih Kamacı xx, Cerem xx (Fatih Çiplak dk. 70 x), Caner xx (Hakkı (dk. 84 ?), Emre xx (Haluk dk. 70 x), Bayram xx, Rıdvan xx, Muhammed xx, Recep xx

Kırşehir Belediyespor: Deniz xx, Birol xx, Emrah xx, İsmail xx (Fatih dk. 66 x), Ahmet xx (Abdülkadir dk. 46 xxx), Orhan xx, Berkay xx, Erbay xx, Oğuzhan xx (Safa dk. 89 ?), Turan xx, Onur xx

Gol: Abdülkadir (dk. 76) (Kırşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Emrah (Kırşehir Belediyespor), Fatih Çiplak (Kahramanmaraşspor)

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Kırşehir Belediyespor: 1

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Kırşehir Belediyespor: 1

Kaynak: İHA




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