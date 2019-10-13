TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Bayburt Özel İdare Spor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Suha Adıyaman xx, Osman Burak xx
Kahramanmaraşspor: Özkan, Nuri xx, İsmail Hacıhafızoğlu xx, Emrullah xx (Gökhan Çırak dk. 57 x), Haluk xxx, Fatih Kamacı xx, Cerem xx, Gökhan Payal xx, Fatih Çıplak xx (Recep dk. 37 x), Yusuf Emre Kasal xx (Yasin dk. 77 xx), Rıdvan xx
Bayburt Özel İdare Spor: Alişan, Alper x (Furkan dk. 46 x), Erol xx, Bilal x (Okan dk. 72 x), Haydar xx, Sinan xx (Muhammet dk. 82 x), Tayyip xxx, Yusuf Onur Arıkan xx, Azad xx, Volkan xx, Ethem xxx,
Goller: Haluk (dk. 39) (Kahramanmaraşspor), Tayyip (dk. 67) (Bayburt Özel İdare Spor)
Sarı Kartlar: İsmail, Fatih Çiplak (Kahramanmaraşspor), Haydar, Yusuf Onur, Azad, Ethem, Alişan (Bayburt Özel İdare Spor)
Kaynak: İHA
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