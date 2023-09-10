TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Afyonspor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında Kırklarelispor, evinde karşılaştığı Afyonspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Afyonspor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında Kırklarelispor, evinde karşılaştığı Afyonspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Hakemler: Alirıza Altunbakır, Şeyhmus Baysal, Uğur Önay, Safa Yılmaz

Kırklarelispor: Umut Kaya, Atakan Gündüz, Taşkın Kartal (Hasan Yurtseven dk. 46), Hüseyin Altuğ Taş (Muharrem Doğan dk. 84), Ömer Faruk Ermeç, Furkan Fehmi Güneş, Serkan Sözmen (Semih Üstün dk. 78), Necmican Cebeci (Erdinç Pekgöz dk. 46), Muammer Denizhan Taşkan (Özgür Can Özcan dk. 78), Sırat Yeşil Ördek, Okan Derici

Afyonspor: Boran Güngör, Ali Mert Aydın, Süheyl Çetin, Serdar Güncü, Eray Akar (Mustafa Erkasap dk. 68), Ergin Keleş (Muhammed Emin Sarıgül dk. 84), İsmail Hakkı Doğan, Mehmet Alaeddinoğlu (Savaş Yorulmaz dk. 84), Tolga Yakut (Muhammed Mustafa Özbay dk. 68), Bartu Göçmen, Muhammet Enes Erdem (Kerem Kaya dk. 90+5)

Goller: Okan Derici (pen.) (Kırklarelispor), Ergin Keleş, Muhammed Mustafa Özbay (Afyonspor)

Sarı kartlar: Taşkın Kartal, Erdinç Pekgöz, Furkan Fehmi Güneş, Hasan Yurtseven (Kırklarelispor), Eray Akar, Bartu Göçmen (Afyonspor)

TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Afyonspor: 2

TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Afyonspor: 2

TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Afyonspor: 2

TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Afyonspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları’nda kazananlar belli oldu
13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları’nda kazananlar belli oldu
Başkan Böcek’ten Elmalı’ya güreş sahası sözü
Başkan Böcek’ten Elmalı’ya güreş sahası sözü
Köyceğiz Masa Tenisi Zafer Kupası sahiplerini buldu
Köyceğiz Masa Tenisi Zafer Kupası sahiplerini buldu
Tutuk, “Hedefimiz 3. Lig”
Tutuk, “Hedefimiz 3. Lig”
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 üyenin iki dudağının arasına dünyayı sıkıştırmayalım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 üyenin iki dudağının arasına dünyayı sıkıştırmayalım"
TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Afyonspor: 2
TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Afyonspor: 2
Başkan Say’dan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mesajı
Başkan Say’dan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mesajı
Romanya, Rusya’nın Bükreş Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Romanya, Rusya’nın Bükreş Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Minik voleybolcular son kez sahaya çıktı
Minik voleybolcular son kez sahaya çıktı
Mavi Kelebekler deplasmanda galip
Mavi Kelebekler deplasmanda galip
Çok Okunanlar
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a F 16 resti: Mümkün değil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a F 16 resti: Mümkün değil!
Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu
Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu
Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Erenköy oldu
Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Erenköy oldu
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı