TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Manisa BBSK: 0- Etimesgut Belediyespor: 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21. hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, kendi evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Konuk takımı galibiyete taşıyan goller Burak Çolak ve İbrahim Alan'dan (2) gelirken, Manisa BBSK'da Erman Bulucu karşılaşmanın 86. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Stat: Mümin Öskasap

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Ünal Doğru xx, Samet Özkul xx

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf x, Ufukhan xx , Erman x, Mehmet Yılmaz xx, Erhan x, Emir x, (Dk 46 Sami Can Keskin x), Onur Kolay xx, Umut Kaya x, (Dk 63 Musa Sinan x), İsmail Haktan Odabaşı, (Dk 46 Yaser x), Zafer Şensoy x, Sinan Kurumuş x

Etimesgut Belediyespor: Osman Mert xx, Alaettin xx, Eyüpcan xx, Ahmet Kaan xx, Erçin xx, Akın xx (Dk 75 Hasan Ahmet x), Samet Yalçın xx, Caner Yılmaz xx, Mehmet Atık xx, Burak Çolak xxx (Dk 87 Mehmet Bektaş ?), İbrahim Alan xxx (Dk 71 Muhammet Emre x)

Kırmızı kart: Dk 86 Erman Bulucu (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Mehmet Yılmaz (Manisa BBSK), İbrahim Alan, Samet, Alaettin (Etimesgut Belediyespor)

Goller: Dk 1 Burak Çolak, Dk 42 ve 61 İbrahim Alan (Etimesgut Belediyespor)

Kaynak: İHA