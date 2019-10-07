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  3. TFF 2. Lig maç sonuçları | TFF 2. Lig puan durumu | TFF 2. Lig 7. hafta maçları

TFF 2. Lig maç sonuçları | TFF 2. Lig puan durumu | TFF 2. Lig 7. hafta maçları

TFF 2. Lig 6. hafta maçları oynandı. Ligin taraftarları ise takımlarının son durumlarını merak etmekte. İşte TFF 2. Lig maç sonuçları ve TFF 2. Lig puan durumu...

TFF 2. Lig maç sonuçları | TFF 2. Lig puan durumu | TFF 2. Lig 7. hafta maçları

TFF 2. Lig'de 6. haftanın maçları geçtiğimiz hafta sona erdi. Peki TFF 2. lig maç sonuçları ne? İşte TFF 2. lig puan durumu ve TFF 2. lig 7. hafta maçları...

TFF 2. lig 7. hafta maçları | TFF 2. lig puan durumu

Haftanın oynanan maçları sonucunda fikstürde son durum belli oldu. Kırmızı grup için olan puan durumu aşağıdaki gibi olmakta.

KIRMIZI GRUP

Tff 2. lig maç sonuçları | Tff 2. lig puan durumu | Tff 2. lig 7. hafta maçları

BEYAZ GRUP

Beyaz grup için olan puan durumu ise şu şekilde olmaktadır.

Tff 2. lig maç sonuçları | Tff 2. lig puan durumu | Tff 2. lig 7. hafta maçları

TFF 2. lig 7. hafta maçları

TFF 2. Lig 7. hafta maçları 9 Ekim'de; 8. hafta maçları 13 Ekim'de; TFF 3. Lig 7. hafta maçları 9 Ekim'de, 8. hafta maçları 13 Ekim'de oynanacak. Karşılaşma programları şöyle;

KIRMIZI GRUP

Tff 2. lig maç sonuçları | Tff 2. lig puan durumu | Tff 2. lig 7. hafta maçları

BEYAZ GRUP

Tff 2. lig maç sonuçları | Tff 2. lig puan durumu | Tff 2. lig 7. hafta maçları

 

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