TFF 2. Lig maç sonuçları | TFF 2. Lig puan durumu | TFF 2. Lig 9. hafta maçları

TFF 2. Lig'de 6. haftanın maçları geçtiğimiz hafta sona erdi. Peki TFF 2. lig maç sonuçları ne? İşte TFF 2. lig puan durumu ve TFF 2. lig 9. hafta maçları...

TFF 2. lig 9. hafta maçları | TFF 2. lig puan durumu

Haftanın oynanan maçları sonucunda fikstürde son durum belli oldu. Kırmızı grup için olan puan durumu aşağıdaki gibi olmakta.

KIRMIZI GRUP

BEYAZ GRUP

Beyaz grup için olan puan durumu ise şu şekilde olmaktadır.