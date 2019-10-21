TFF 2. Lig maç sonuçları | TFF 2. Lig puan durumu | TFF 2. Lig 9. hafta maçları
TFF 2. Lig 8. hafta maçları oynandı. Ligin taraftarları ise takımlarının son durumlarını merak etmekte. İşte TFF 2. Lig maç sonuçları ve TFF 2. Lig puan durumu...
TFF 2. Lig'de 6. haftanın maçları geçtiğimiz hafta sona erdi. Peki TFF 2. lig maç sonuçları ne? İşte TFF 2. lig puan durumu ve TFF 2. lig 9. hafta maçları...
TFF 2. lig 9. hafta maçları | TFF 2. lig puan durumu
Haftanın oynanan maçları sonucunda fikstürde son durum belli oldu. Kırmızı grup için olan puan durumu aşağıdaki gibi olmakta.
KIRMIZI GRUP
BEYAZ GRUP
Beyaz grup için olan puan durumu ise şu şekilde olmaktadır.
Etiketler : TFF 2. Lig, maç sonuçları, puan durumu
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