TFF 2. Lig: Manisa BBSK: 4- Darıca Gençlerbirliği A.Ş.: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta zirve mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde ağırladığı ligin sonuncusu Darıca Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta zirve mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde ağırladığı ligin sonuncusu Darıca Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi.
Stat: Manisa Mümin Özkasap
Hakemler: Onur Bingöl xx, Aykut Küçük xx, Boran Turhan xx
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Ersel xxx, Erman xx, Ufukhan xxx, Erhan xxx, Emir xx, Onur xxx (Dk. 73 Çağrı xx), Fatih xxx, Cem xx, Alper xx (Dk. 46 Umut xxx), Zafer xxx, Sinan xxxx (Dk. 80 Mehmet xx)
Darıca Gençlerbirliği: Emre Gamsız x, Ramazan xx, Emrah x, Veysel xx, Mert x (Dk. 85 Baha ?), Mustafa x (Dk. 75 Muhammed Ceylan x), Emre Alan x, Tuncay xx, Muhammet Kızılyar x (Dk. 46 Alperen x), Halil İbrahim x, Oktay xx.
Goller: Dk. 6, Dk. 60 Sinan, Dk. 84 Umut, Dk. 90 Mehmet (Manisa BBSK)
Kaynak: İHA
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